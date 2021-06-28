Троих офицеров ФСБ арестовали в Москве

Три старших офицера управления авиации ФСБ обвиняются в мошенничестве и хищении 64 миллионов рублей. Военный суд согласился со следствием, что сотрудники спецслужбы могут оказать давление на свидетелей и поместил их в СИЗО пишет «Коммерсант».

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Перед 235-ым гарнизонным судом предстали начальник отдела полковник Юрий Кравченко , его заместитель подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов . Они обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, офицеры в 2017-2019 годах заключали контракты со ставропольской фирмой «АсСтрой» на поставку сборно-разборного складского комплекса, вводили в заблуждение руководство УА ФСБ и заставляли подчиненных «придавать видимость законности своих противоправных действий, заключать новые государственные контракты» с этой фирмой и обеспечивать ее финансирование.

При этом, ходатайствуя об аресте, следователь заявил, что Кравченко, Сохин и Романов могут оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрыться или препятствовать деятельности следствия. В итоге суд принял решение об их аресте до 14 июля.

Сами офицеры вину не признают, отмечая, что комплекс в итоге был построен и работает, и намерены обжаловать решение суда.