Пьяный калужанин угнал машину элитного подразделения ДПС в Москве

ЧП произошло днем, когда один из экипажей первого ОСБ ДПС ГИБДД столицы дежурил на пересечении улиц Моховой и Воздвиженки. В какой-то момент сотрудникам поступила команда на остановку проезжавшей мимо них машины. Для этого оба полицейских покинули служебную Skoda Octavia.

В городе был объявлен полицейский план «Перехват». Несмотря на это, угонщику удалось достаточно далеко уехать от места старта. Остановить его удалось лишь на 22-м километре Минского шоссе. Оказалось, что ему срочно потребовалось попасть домой. Зачем ему для этого понадобилась именно полицейская машина, злоумышленник толком рассказать не смог.