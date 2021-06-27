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Пьяный калужанин угнал машину элитного подразделения ДПС в Москве

Елена Прошина
1 час назад
Патрульную Skoda Octavia угнали средь бела дня у сотрудников ДПС, обслуживающих «Кремлевское кольцо». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пьяный калужанин угнал машину элитного подразделения ДПС в Москве
Фото: ТАССТАСС
ЧП произошло днем, когда один из экипажей первого ОСБ ДПС ГИБДД столицы дежурил на пересечении улиц Моховой и Воздвиженки. В какой-то момент сотрудникам поступила команда на остановку проезжавшей мимо них машины. Для этого оба полицейских покинули служебную Skoda Octavia.
Этим воспользовался оказавшийся поблизости 36-летний житель Калуги Олег Радченко. Он сел в оставленный без присмотра полицейский транспорт и скрылся.
В городе был объявлен полицейский план «Перехват». Несмотря на это, угонщику удалось достаточно далеко уехать от места старта. Остановить его удалось лишь на 22-м километре Минского шоссе. Оказалось, что ему срочно потребовалось попасть домой. Зачем ему для этого понадобилась именно полицейская машина, злоумышленник толком рассказать не смог.
«Черт дернул», - пояснил свой поступок задержанный.
Происшествия,Олег Радченко,ГИБДД,Москва,
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