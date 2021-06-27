Женщины погибли в канализации в колонии

По данным следствия, 26 июня две осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-3, выполняли очистку канализационных каналов колодца на территории учреждения. Из-за выделения в воздух неустановленного вещества они умерли на месте. Еще одна заключенная и сотрудник колонии, пытавшиеся им помочь, получили отравление и были госпитализированы.
Следователи считают, что причина происшествия связана с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками ИК-3, отсутствием должного контроля за производством работ. Выполнявшие очистку колодца не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, добавили в пресс-службе.