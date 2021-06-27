В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Ивановской области возбудили уголовное дело после смерти в колонии двух осужденных

ТАССиещё 4
45 минут назад
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников исправительной колонии номер 3 (ИК-З) в Ивановской области, где две заключенные женщины погибли при очистке канализационного колодца, еще одна осужденная и работник колонии госпитализированы с отравлением. Об этом в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ.
Женщины погибли в канализации в колонии
Фото: © Владимир Морозов/РИА Новости© Владимир Морозов/РИА Новости
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.
По данным следствия, 26 июня две осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-3, выполняли очистку канализационных каналов колодца на территории учреждения. Из-за выделения в воздух неустановленного вещества они умерли на месте. Еще одна заключенная и сотрудник колонии, пытавшиеся им помочь, получили отравление и были госпитализированы.
Следователи считают, что причина происшествия связана с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками ИК-3, отсутствием должного контроля за производством работ. Выполнявшие очистку колодца не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, добавили в пресс-службе.
Происшествия,ФСИН,СКР,Ивановская Область,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители