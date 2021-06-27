По словам задержанной вчера Валентины Муженской, конфликт с сотрудниками МФЦ возник у нее потому, что пока она ждала своей очереди ей стало плохо и она временно сняла маску, чтобы облегчить себе дыхание. Вызванные в ходе препирательств полицейские прибыли на место событий лишь в момент, когда они закончились и Муженская, уже будучи в маске, решала приведший ее к «окошку» МФЦ личный вопрос со специалистом центра.