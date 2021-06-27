Задержанная вчера полицией в бессознательном состоянии посетительница МФЦ пожаловалась на действия правоохранителей в Следственный комитет. Об этом сообщает внесенный в реестр иноагентов ресурс «МБХ-медиа».
По словам задержанной вчера Валентины Муженской, конфликт с сотрудниками МФЦ возник у нее потому, что пока она ждала своей очереди ей стало плохо и она временно сняла маску, чтобы облегчить себе дыхание. Вызванные в ходе препирательств полицейские прибыли на место событий лишь в момент, когда они закончились и Муженская, уже будучи в маске, решала приведший ее к «окошку» МФЦ личный вопрос со специалистом центра.
«Мне застегнули сзади на обе руки наручники и подняли меня на дыбы. Мне вывернули практически плечи. Он меня дернул, я просто свалилась. И от боли у меня сознание ушло», - рассказала Муженская.
После транспортировки волоком до полицейской машины у нее остались синяки и ссадины. В отделении ее продержали около пяти часов. За это время на нее составили протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и о нарушении требований при режиме повышенной готовности (ст. 3.18.1 КоАП Москвы).
По словам Муженской, утром следующего дня, когда она приехала в УВД, чтобы написать заявление на сотрудников, проводивших задержание, ее там ждал следовать СК, сообщивший, что «приехал помочь». Он опросил даму в рамках служебного разбирательства по поводу произошедшего. В любом случае, она теперь намерена добиваться наказания для полицейских, выволокших ее из МФЦ.