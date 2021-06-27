В Москве избили известного комика из-за скандальной шутки про русских

На скандально известного комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после того, как он пошутил про русских, которые «обмазываются говном». Инцидент произошел на автобусной остановке, 23 июня. Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

Сообщается, что Мирзализаде находился вместе с другим комиком, Кириллом Селегеем. Двое неизвестных следили за юмористами от «Стендап-Клуба», а затем напали на них около остановки.

Стендапер рассказал, что его ударили сзади, а потом потребовали извинений за оскорбительную шутку о русских. Извиняться он отказался. После нападения у него осталась большая шишка.

Канал «360» сообщал в начале июня, что Мирзализаде в своем «юмористическом» выступлении рассказал, как явился на новую съемную квартиру, и ему было неприятно выбрасывать матрас, якобы оставшийся от бывших русских жильцов.

«Матрас весь в говне просто. Я не знаю. Если что, предыдущие съемщики русские и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — сказал он.

Комик также заявил, что русские не могут позволить себе быть националистами, в отличие от французов.

«Я понимаю, французы — плохо быть националистами, но они могут себе это позволить. А это кто? Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошел мимо меня, я такой: блин, он написал „Преступление и наказание“. А тут какой-то русский Павел, смотрит на меня с презрением», — высказался комик.

Эти заявления вызвали гнев в СМИ и соцсетях. Комика обвинили в нацизме и русофобии. Выпуск шоу, о котором идет речь, состоялся три месяца назад, однако так и не привлек внимания Роскомнадзора ФСБ , КГБ, СКР и прочих органов.