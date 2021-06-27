400 поселений остались на Украине без света

Без электричества остались 129 поселений в Киевской области, 73 - в Черниговской, 57 — в Житомирской, 50 — в Черкасской, по 26 — в Винницкой и в Львовской, 20 — в Кировоградской и 12 — в Одесской. В настоящий момент спасатели ведут работы, чтобы устранить неполадки.