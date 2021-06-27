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На Украине 400 поселений остались без света из-за ливней

Газета.Ru
1 час назад
На Украине почти 400 поселений в восьми областях остались без света из-за ливней, гроз и ветра. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.
400 поселений остались на Украине без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В результате осложнения погодных условий — порывы ветра, дождь, гроза — из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в восьми областях", - говорится в сообщении.
Без электричества остались 129 поселений в Киевской области, 73 - в Черниговской, 57 — в Житомирской, 50 — в Черкасской, по 26 — в Винницкой и в Львовской, 20 — в Кировоградской и 12 — в Одесской. В настоящий момент спасатели ведут работы, чтобы устранить неполадки.
Ранее в результате торнадо, произошедшего 4 июня в районе городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, 32 тыс. семей остались без электричества. По меньшей мере три человека погибли из-за стихийного бедствия, скорая помощь доставила в больницы 63 раненых. Многие пострадавшие получили ранения от града, который, по словам очевидцев, был размером с теннисный мяч.
Происшествия,В мире,Украина,
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