Полиция объяснила жесткое задержание женщины в МФЦ

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В ведомстве рассказали, что 25 июня в полицию поступил вызов из МФЦ на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что посетительница центра на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует и ведет себя неадекватно.

Туда был направлен наряд полиции. На требования силовиков о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя, утверждают в МВД.

Там также заявили, что в отношении женщины может быть открыто уголовное дело по факту нападения на сотрудников СК.

Так в столичном МВД прокомментировали видео, попавшее накануне в сеть. На кадрах правоохранители жестоко задерживают женщину. Полицейские не останавливают задержание, даже когда женщина теряет сознание. Ее волокут сначала по полу, потом по земле. При этом сумка гражданки остается в МФЦ, а по дороге с нее спадает обувь. Очевидцы просят полицейских остановиться, обращая внимание на слова женщины, что в машине ее ждет ребенок. Однако силовики игнорируют просьбу, помещая женщину в автомобиль.