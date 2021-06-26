Антипрививочники избили Чебурашку на митинге в Москве

Валерием Рашкиным, Возле памятника Пушкину в столице устроили митинг против обязательной вакцинации. Он оформлен, как встреча граждан с депутатом Госдумы передает «МК».

На акции присутствует около 200 человек, большинство не использует индивидуальные средства защиты.

Мероприятие уже ознаменовалось скандалом. На него пришел молодой человек в костюме Чебурашки. Этот персонаж не первый раз появляется на уличных акциях с участием Валерия Рашкина.

Сторонники Рашкина считают, что некто намеренно пытается высмеять депутата, поэтому традиционно агрессивно реагируют на появление Чебурашки.