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Антипрививочники избили Чебурашку на митинге в Москве

Майк Габриелян
1 час назад
Возле памятника Пушкину в столице устроили митинг против обязательной вакцинации. Он оформлен, как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, передает «МК».
На акции присутствует около 200 человек, большинство не использует индивидуальные средства защиты.
Мероприятие уже ознаменовалось скандалом. На него пришел молодой человек в костюме Чебурашки. Этот персонаж не первый раз появляется на уличных акциях с участием Валерия Рашкина.
Сторонники Рашкина считают, что некто намеренно пытается высмеять депутата, поэтому традиционно агрессивно реагируют на появление Чебурашки.
Досталось "гостю" и на этот раз. Одна из женщин начала кричать "Как тебе не стыдно?" и повалила молодого человека. Другие манифестанты пытались содрать костюм с возмутителя спокойствия. В потасовку вовремя вмешались полицейские, они увели человека в костюме.
Происшествия,Видео,Валерий Рашкин,Госдума,Москва,
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