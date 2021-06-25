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Домашний арест Протасевича: живет в комнате с сотрудником КГБ

Уника Новости
1 час назад
Россиянку Софью Сапегу и экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели под домашний арест. Белорусские власти задержали их после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, следовавшего в Вильнюс. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский связывает изменение меры пресечения с прошедшей в Сочи встречей президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Софья Сапега уже несколько дней находится в съемной квартире в Минске, сообщил «МК» адвокат ее семьи Антон Гашинский. «На днях Софья сама позвонила родителям и сообщила об этом. Родителям удалось с ней увидеться. Встреча произошла в ресторане, в непринужденной обстановке и без ограничений по времени. Выглядит она удовлетворительно и всем очень благодарна за поддержку», — сказал адвокат. На вопрос, участвовал ли в этой встрече Роман Протасевич, адвокат пояснил, что не может это прокомментировать, но добавил, что «она была не одна».
Тем не менее, на Софью наложен ряд ограничений, а ее процессуальный статус не изменился.
«Следственные действия активно проводятся», — пояснил Гашинский.
Сам адвокат связывает перевод девушки под домашний арест «со встречей двух президентов в Сочи».
Что касается Романа Протасевича, то его родителям пока не удалось с ним встретиться, но с ним виделась его сестра, которой разрешили передать брату вещи, сообщил «МК» советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. «Его родителям очень тяжело. Они понимают, что Лукашенко подло играет с жизнью и судьбой их сына. Он попытается выставить Романа предателем, хотя очевидно, что Роман – заложник. Не стоит забывать, что мы имеем дело с одной из самых жестких спецслужб в Европе», — сказал Вячорка.
Ранее в своем «Твиттере» он написал, что в съемной комнате с Романом находятся сотрудники КГБ. Он пояснил нам, что это обычная практика белорусской силовой системы. «Они организовывают съемные квартиры камерного типа. Там есть дополнительные удобства, но человек находится в присутствии охранников все время. Все, что он делает, фиксируется и отслеживается. Многие люди, которые прошли через домашний арест в Белоруссии, рассказывали, что это более изнурительно, чем СИЗО и колония. Поэтому нельзя говорить, что для Романа — это свобода или смягчение. Это просто другой тип нахождения «не на свободе». Неправильно называть это освобождением или уступками», — подчеркнул Вячорка.
По его словам, Лукашенко может вскоре освободить часть журналистов и айтишников, чтобы торговаться с Западом. «Он боится санкций. Они бьют по его людям, его кошелькам, поэтому он начнет эту игру в освобождения», — заключил советник Тихановской.
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