Софья Сапега уже несколько дней находится в съемной квартире в Минске, сообщил «МК» адвокат ее семьи Антон Гашинский. «На днях Софья сама позвонила родителям и сообщила об этом. Родителям удалось с ней увидеться. Встреча произошла в ресторане, в непринужденной обстановке и без ограничений по времени. Выглядит она удовлетворительно и всем очень благодарна за поддержку», — сказал адвокат. На вопрос, участвовал ли в этой встрече Роман Протасевич, адвокат пояснил, что не может это прокомментировать, но добавил, что «она была не одна».