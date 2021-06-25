Ранее в своем «Твиттере» он написал, что в съемной комнате с Романом находятся сотрудники КГБ. Он пояснил нам, что это обычная практика белорусской силовой системы. «Они организовывают съемные квартиры камерного типа. Там есть дополнительные удобства, но человек находится в присутствии охранников все время. Все, что он делает, фиксируется и отслеживается. Многие люди, которые прошли через домашний арест в Белоруссии, рассказывали, что это более изнурительно, чем СИЗО
и колония. Поэтому нельзя говорить, что для Романа — это свобода или смягчение. Это просто другой тип нахождения «не на свободе». Неправильно называть это освобождением или уступками», — подчеркнул Вячорка.