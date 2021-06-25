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Россиянин заперся от приставов в квартире и пригрозил устроить взрыв

Lenta.ru
1 час назад
В Татарстане местный житель заперся в квартире и пригрозил устроить взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.
Мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме приставам в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, ЧП на улице Зорге в Казани. Мужчина заявил силовикам, что у него имеется граната, которую он готов взорвать. На место происшествия прибыл прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.
К местному жителю утром 25 июня пришли судебные приставы, однако он отказался их впустить в квартиру. Тогда визитеры начали вскрывать дверь. В ответ они услышали угрозы про подрыв гранаты, уточняет Telegram-канал «Еду в Татарстан».
Квартиру снимает 44-летний мужчина. Хозяйка жилья была недовольна арендатором, который захламил квартиру. Она вместе с приставами попыталась открыть входную дверь, но у них не получилось, так как жилец сменил замок. Был вызван слесарь, но мужчина стал громко кричать про гранату.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов готовятся к штурму.
Стало известно, что в заблокированной квартире находится женщина — сожительница арендатора.
Происшествия,МВД,Республика Татарстан,
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