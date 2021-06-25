Максимум с января: более 600 человек умерли за сутки от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего, по данным штаба, из-за новой болезни в стране умерли 132 064 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 393, до 5 409 088. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 14 024, это максимум с 6 марта.