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В России зарегистрировали 601 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 21 января

ТАСС
1 час назад
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Максимум с января: более 600 человек умерли за сутки от коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Всего, по данным штаба, из-за новой болезни в стране умерли 132 064 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 393, до 5 409 088. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
Число вылечившихся возросло за сутки на 14 024, это максимум с 6 марта.
Всего с начала пандемии выздоровели 4 929 639 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,1% от общего числа заразившихся.
Происшествия,Россия,
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