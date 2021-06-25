Подругу Протасевича перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске
вместе с Романом Протасевичем
, перевели под домашний арест. Об этом сообщает
«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на ее родителей.
По их словам, сейчас Сапега живет одна в съемной квартире в Минске. Родителям о домашнем аресте заранее не сообщили.
«Мы находимся в шоке», - заявил отчим Сапеги Сергей Дудич.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. СМИ писали, что Сапеге вменяют такие же статьи. В Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.