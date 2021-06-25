Подругу Протасевича перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с Романом Протасевичем , перевели под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на ее родителей.

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По их словам, сейчас Сапега живет одна в съемной квартире в Минске. Родителям о домашнем аресте заранее не сообщили.

«Мы находимся в шоке», - заявил отчим Сапеги Сергей Дудич.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.