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«Мы в шоке»: Подругу Протасевича перевели под домашний арест

Мария Иванова
40 минут назад
Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с Романом Протасевичем, перевели под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на ее родителей.
Подругу Протасевича перевели под домашний арест
Фото: ТАССТАСС
По их словам, сейчас Сапега живет одна в съемной квартире в Минске. Родителям о домашнем аресте заранее не сообщили.
«Мы находимся в шоке», - заявил отчим Сапеги Сергей Дудич.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. СМИ писали, что Сапеге вменяют такие же статьи. В Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.
Происшествия,Роман Протасевич,Минск,
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