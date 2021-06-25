На кадрах видно, что находящиеся на борту самолёта люди находятся в кислородных масках. По рассказам пассажиров, экипаж самолета сообщил о разгерметизации салона, в котором стало жарко и запахло гарью.

"Мы очень перенервничали. Реально, это было очень ужасно. Где-то на 20 минуте полета выпали маски, стаюрдессы начали бегать и говорить — надевайте маски. Стало очень жарко в салоне. И через 20 минут мы сели в "Борисполе", — рассказала в социальных сетях одна из пассажирок.