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Экстренная посадка самолёта рейса Киев - Батуми попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Самолёт авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Киев - Батуми вернулся в аэропорт Борисполя из-за внештатной ситуации. Видео, снятое одним из пассажиров появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что находящиеся на борту самолёта люди находятся в кислородных масках. По рассказам пассажиров, экипаж самолета сообщил о разгерметизации салона, в котором стало жарко и запахло гарью.
"Мы очень перенервничали. Реально, это было очень ужасно. Где-то на 20 минуте полета выпали маски, стаюрдессы начали бегать и говорить — надевайте маски. Стало очень жарко в салоне. И через 20 минут мы сели в "Борисполе", — рассказала в социальных сетях одна из пассажирок.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
Происшествия,Видео,Киев,Батуми,Борисполь,
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