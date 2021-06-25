Разрушительный торнадо в Чехии сняли на видео

Сообщается, что пожарные объявили чрезвычайную ситуацию в регионах Бржецлав и Годонин. Было зафиксировано около 150 раненых. Сотни домов повреждены.

По словам вице-премьера и министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, все подразделения спасателей отправлены в Годонин. Также он Ян призвал не выходить на улицу, поскольку происшествие может повториться