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Разрушительный торнадо в Чехии сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Торнадо обрушился на юго-восток Чехии, частично разрушено по меньшей мере четыре села. Видео публикует “РИА Новости”.
На кадрах можно увидеть, как разрушительный смерч проносится среди жилых домов.
Сообщается, что пожарные объявили чрезвычайную ситуацию в регионах Бржецлав и Годонин. Было зафиксировано около 150 раненых. Сотни домов повреждены.
По словам вице-премьера и министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, все подразделения спасателей отправлены в Годонин. Также он Ян призвал не выходить на улицу, поскольку происшествие может повториться
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