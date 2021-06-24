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Актера Хропова избили и ограбили в Москве

Вероника Полынина
1 час назад
Актера Анатолия Хропова избили и ограбили в центре Москвы, сообщает телеграм-канал 112.
Актера Хропова избили и ограбили в Москве
Фото: Телеграм-канал 112Телеграм-канал 112
Артист направлялся в кафе, где должен был выступать, однако незадолго до начала выступления он перестал выходить на связь.
Вскоре его обнаружили лежащим во дворе возле заведения. Хропова избили и ограбили. У него пропали деньги, документы, телефон и золотая цепочка.
Актер доставлен в больницу, полиция разыскивает нападавших.
55-летний Анатолий Хропов – актер театра, кино и дубляжа. Известен по работам в фильмах и сериалах «Ледокол», «Один», «Лишний», «Крылья империи», «Гончие», «Ментовские войны» и др.
Озвучивал роли голливудского актера Филипа Сеймура Хоффмана, скончавшегося в 2014 году.
В ночь на 13 июня на Цветном бульваре в Москве неизвестные напали на игрока хоккейного клуба «Метеор» Даниила Ямщикова. 23-летнего спортсмена ударили ножом в шею. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Полицейские оперативно задержали злоумышленника – им оказался 26-летний мужчина.
Происшествия,Кевин Антипов,Даниил Ямщиков,Филип Хоффман,Анатолий Хропов,Москва,
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