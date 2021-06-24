Актера Хропова избили и ограбили в Москве

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Артист направлялся в кафе, где должен был выступать, однако незадолго до начала выступления он перестал выходить на связь.

Вскоре его обнаружили лежащим во дворе возле заведения. Хропова избили и ограбили. У него пропали деньги, документы, телефон и золотая цепочка.

Актер доставлен в больницу, полиция разыскивает нападавших.

55-летний Анатолий Хропов – актер театра, кино и дубляжа. Известен по работам в фильмах и сериалах «Ледокол», «Один», «Лишний», «Крылья империи», «Гончие», «Ментовские войны» и др.

Озвучивал роли голливудского актера Филипа Сеймура Хоффмана , скончавшегося в 2014 году.