Актера Хропова избили и ограбили в Москве

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Артист направлялся в кафе, где должен был выступать, однако незадолго до начала выступления он перестал выходить на связь.
Вскоре его обнаружили лежащим во дворе возле заведения. Хропова избили и ограбили. У него пропали деньги, документы, телефон и золотая цепочка.
Актер доставлен в больницу, полиция разыскивает нападавших.
55-летний Анатолий Хропов – актер театра, кино и дубляжа. Известен по работам в фильмах и сериалах «Ледокол», «Один», «Лишний», «Крылья империи», «Гончие», «Ментовские войны» и др.
В ночь на 13 июня на Цветном бульваре в Москве неизвестные напали на игрока хоккейного клуба «Метеор» Даниила Ямщикова
. 23-летнего спортсмена ударили ножом в шею. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Полицейские оперативно задержали злоумышленника – им оказался 26-летний мужчина.