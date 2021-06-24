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Участник банды Цапков скрыл от родственников убитых активы на миллиарды рублей

Lenta.ru
27 минут назад
Участник банды Цапков Вячеслав Цеповяз скрывал свое имущество на четыре миллиарда рублей, чтобы не выплачивать компенсации родственникам убитых. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах со ссылкой на показания свидетеля.
Участник банды Цапков скрыл активы на миллиарды рублей
Фото: ТАССТАСС
Цеповяз спрятал активы, переоформив их на мать и жену. Речь идет о сельхозпредприятии «Слава Кубани». Мать Цеповяза переписала сто процентов акций компании на его супругу — Наталью Стришнюю. После развода Стришняя не вернула ценные бумаги, а разделила их с детьми.
Цеповяз угрозами требовал от бывшей супруги вернуть компанию, а затем подал на нее гражданский иск и заявление в полицию о мошенничестве. В ходе проверки следствие узнало о сокрытии активов Цеповяза.
Вячеслав Цеповяз — член банды Сергея Цапка, которая 4 ноября 2010 года совершила убийство 12 человек в станице Кущевская. Лидер группировки был осужден пожизненно, в 2014 году он скончался от болезни в СИЗО.
Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы.
Происшествия,Вячеслав Цеповяз,ФСИН,
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