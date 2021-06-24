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Москвич отдал аферистам 9 млн в надежде поймать банковских мошенников

Газета.Ru
1 час назад
50-летний житель Москвы по просьбе телефонных мошенников в течение недели брал в банках кредиты и ипотеки на общую сумму 8 868 000 рублей, сообщает kp.ru.
Москвич набрал кредитов на 9 млн по просьбе мошенников
Фото: ТАССТАСС
По данным изданиям, москвичу позвонила якобы сотрудница безопасности крупного банка, которая проинформировала его о том, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит. Выдававшая себя за сотрудницу банка мошенница отправила данные «безопасного счета» на который нужно было переводить деньги, чтобы «поймать злоумышленников».
В течение нескольких дней пострадавший посещал отделения банков, оформлял кредиты, получал деньги и отправлял их на «безопасный счет». Когда банки закончили, ему было предложено обратиться в микрофинансовую организацию, где под залог квартиры можно было оформить ипотеку. Она была одобрена: мужчине выдали 1,5 млн рублей, которые он также перевел на счет мошенников. После перевода этой суммы москвич усомнился в происходящем и написал заявление в полицию.
«После всех подсчетов выяснилось, что мужчина оформил на себя кредитов и ипотеку на общую сумму в 8 868 000 рублей. Все полученные деньги мужчина сразу же переводил на специальный «безопасный» счет, который ему предоставили звонившие аферисты. В конце концов он понял, что не помогает задержать преступников, а попросту разоряет себя и вскоре может потерять и квартиру. Только тогда пострадавший решил обратиться в полицию», — сообщает kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По факту произошедшего оперативниками возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Происшествия,Visa,МВД,Комсомольская правда,Москва,
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