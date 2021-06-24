Москвич набрал кредитов на 9 млн по просьбе мошенников

По данным изданиям, москвичу позвонила якобы сотрудница безопасности крупного банка, которая проинформировала его о том, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит. Выдававшая себя за сотрудницу банка мошенница отправила данные «безопасного счета» на который нужно было переводить деньги, чтобы «поймать злоумышленников».

В течение нескольких дней пострадавший посещал отделения банков, оформлял кредиты, получал деньги и отправлял их на «безопасный счет». Когда банки закончили, ему было предложено обратиться в микрофинансовую организацию, где под залог квартиры можно было оформить ипотеку. Она была одобрена: мужчине выдали 1,5 млн рублей, которые он также перевел на счет мошенников. После перевода этой суммы москвич усомнился в происходящем и написал заявление в полицию.