В американском городе Серфсайд (штат Флорида) частично обрушилось двенадцатиэтажное здание, в котором в тот момент находились люди. Уточняется, что речь идет о многоквартирном доме, расположенном районе 88-улицы и Коллинз Авеню. На данной момент известно об одном погибшем: жертвой ЧП стала женщина. Число пострадавших не уточняется.