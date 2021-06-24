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Появилось видео с места обрушения многоэтажного здания в США

Алевтина Жаркова
1 час назад
В американском городе Серфсайд (штат Флорида) частично обрушилось двенадцатиэтажное здание, в котором в тот момент находились люди. Уточняется, что речь идет о многоквартирном доме, расположенном районе 88-улицы и Коллинз Авеню. На данной момент известно об одном погибшем: жертвой ЧП стала женщина. Число пострадавших не уточняется.
На место происшествия прибыли 80 спасательных бригад, они извлекают людей из-под завалов. Из-за случившегося в районе обрушения было ограничено движение транспорта. Причины и все обстоятельства трагедии выясняются.
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