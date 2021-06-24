Мужчину обокрали на 5 млн рублей в ресторане

Москве представитель одного из крупных столичных предприятий лишился 5 млн рублей в ходе встречи в ресторане.

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Инцидент случился в «Чайхоне» на Рублевском шоссе днем 18 июня, передает РЕН ТВ . Как отметил потерпевший, обратившийся в полицию, на встрече у него украли деньги.

Полицейским уже удалось задержали банду грабителей, жертвой которых стал мужчина. Указывается, что трое злоумышленников были арестованы 23 июня. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

А недавно стало известно, что мужчину с ножевым ранением обнаружили на улице в московском районе Ясенево. В настоящее время стражи порядка выясняют детали произошедшего.

Раненый мужчина был обнаружен днем в прошедшую среду, 23 июня, рядом со зданием шиномонтажа, находящегося на Тарусской улице.

В настоящее время пострадавший проходит лечение в реанимационном отделении одной из столичных клиник. Медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение живота.

Также в Москве в настоящее время расследуется гибель 16-летнего мальчика, тело которого было найдено на территории частного дома в ТиНАО. По факту случившегося Следственный комитет запустил проверку, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по столице.