Дорожный конфликт завершился стрельбой в Москве

В столице конфликт двух водителей завершился стрельбой. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах

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По словам собеседника «ВМ», в полицию обратился 35-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что находился за рулем иномарки Audi. Вместе с друзьями они подъезжали к дому на Смольной улице.

Им навстречу выехала машина Hyundai, с которой они не смогли разъехаться. Не сумев найти компромиссное решение, водители вступили в конфликт, к которому присоединились и пассажиры.

В момент когда словесная ссора начала перерастать в драку. Водитель Hyundai достал пистолет и произвел выстрел. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что в результате инцидента пострадал пассажир Audi: он получил ранение в ногу.