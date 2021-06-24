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Дорожный конфликт завершился стрельбой в Москве

Вечерняя Москва
1 час назад
В столице конфликт двух водителей завершился стрельбой. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Дорожный конфликт завершился стрельбой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам собеседника «ВМ», в полицию обратился 35-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что находился за рулем иномарки Audi. Вместе с друзьями они подъезжали к дому на Смольной улице.
Им навстречу выехала машина Hyundai, с которой они не смогли разъехаться. Не сумев найти компромиссное решение, водители вступили в конфликт, к которому присоединились и пассажиры.
В момент когда словесная ссора начала перерастать в драку. Водитель Hyundai достал пистолет и произвел выстрел. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Позже выяснилось, что в результате инцидента пострадал пассажир Audi: он получил ранение в ногу.
В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленника.
Происшествия,МВД,Москва,
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