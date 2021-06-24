Недалеко от Майами обрушилось многоэтажное здание

Пожарная служба Майами заявила о частичном обрушении здания неподалеку от города. Об этом сообщает CNN.

Фото: @miamibeachpd/Instagram @miamibeachpd/Instagram

Дом расположен в небольшом прибрежном городке Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Отмечается, что на месте происшествия находятся более 80 спасательных отрядов, в том числе отряды технического спасения, а также муниципальные пожарные.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 человек погибли и семь получили травмы в результате обрушения жилого дома.

Трагедия произошла в квартале трущоб Малад. Трехэтажное здание накрыло собой другую постройку. На помощь пострадавшим первыми пришли соседи, которые разгребали завалы руками. Спецтехнику удалось подогнать не сразу — она не смогла быстро подобраться к месту обрушения из-за узких улиц.