В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Недалеко от Майами обрушилось многоэтажное здание

Газета.Ru
41 минуту назад
Пожарная служба Майами заявила о частичном обрушении здания неподалеку от города. Об этом сообщает CNN.
Недалеко от Майами обрушилось многоэтажное здание
Фото: @miamibeachpd/Instagram@miamibeachpd/Instagram
Дом расположен в небольшом прибрежном городке Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Отмечается, что на месте происшествия находятся более 80 спасательных отрядов, в том числе отряды технического спасения, а также муниципальные пожарные.
Ранее сообщалось, что в Индии 11 человек погибли и семь получили травмы в результате обрушения жилого дома.
Трагедия произошла в квартале трущоб Малад. Трехэтажное здание накрыло собой другую постройку. На помощь пострадавшим первыми пришли соседи, которые разгребали завалы руками. Спецтехнику удалось подогнать не сразу — она не смогла быстро подобраться к месту обрушения из-за узких улиц.
Несколько человек удалось вытащить из-под руин здания. По мнению спасателей, причиной трагедии могли стать ливни. За последние 12 часов перед трагедией в регионе выпало больше 20 см осадков, которые подмыли основание здания.
Происшествия,Майами,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители