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Умерший в тюрьме основатель McAfee оставил сообщение на случай смерти

Газета.Ru
1 час назад
Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, который был найден мертвым в тюрьме в Испании, оставил сообщение на случай своей смерти.
Умерший основатель McAfee оставил сообщение на случай смерти
Фото: Darrin Zammit Lupi/ReutersDarrin Zammit Lupi/Reuters
Он написал предупреждение об этом у себя в Twitter. В сообщении Макафи, опубликованном 15 октября 2020 года, сказано, что он не намерен совершать самоубийство. Мужчина отмечал, что всем доволен и у него есть друзья.
"Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина", — писал программист.
Накануне стало известно, что Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме в Испании. В 2020 году основатель антивирусной компании был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов.
Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.
Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.
Происшествия,Джон Макафи,Intel,Испания,
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