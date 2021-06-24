Умерший основатель McAfee оставил сообщение на случай смерти

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи , который был найден мертвым в тюрьме в Испании , оставил сообщение на случай своей смерти.

Фото: Darrin Zammit Lupi/Reuters Darrin Zammit Lupi/Reuters

Он написал предупреждение об этом у себя в Twitter. В сообщении Макафи, опубликованном 15 октября 2020 года, сказано, что он не намерен совершать самоубийство. Мужчина отмечал, что всем доволен и у него есть друзья.

"Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина", — писал программист.

Накануне стало известно, что Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме в Испании. В 2020 году основатель антивирусной компании был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов.

Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.