Причиной ЧП в метро Петербурга назвали жару

Причиной масштабного ЧП на второй (синей) линии Петербургского метрополитена вечером 22 июня стал отказ оборудования, который произошел из-за перегрузок в результате аномально высокой температуры, приведших к короткому замыканию на кабельной линии. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе подземки.