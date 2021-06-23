Причиной ЧП в метро Петербурга назвали жару

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Объявлена причина ЧП в Петербургском метрополитене

ИА Regnum
1 час назад
Причиной масштабного ЧП на второй (синей) линии Петербургского метрополитена вечером 22 июня стал отказ оборудования, который произошел из-за перегрузок в результате аномально высокой температуры, приведших к короткому замыканию на кабельной линии. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе подземки.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как установлено, пробой кабельной линии 825В произошел на подстанции на территории электродепо «Выборгское». В течение почти двух часов движение по второй линии было ограничено, для пассажиров были закрыты станции «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас».
Из поездов, остановившихся в тоннелях на участке между станциями «Проспект Просвещения» и «Парнас», было эвакуировано более 250 пассажиров. В выводе людей на поверхность участвовали 33 сотрудника метро и 10 спасателей МЧС.
«По результатам расследования случая нарушения нормальной работы метрополитена будут выработаны организационно-технические мероприятия для предотвращения повторения нештатных ситуаций», — заверили в пресс-службе метрополитена.
Там принесли извинения всем пассажирам, чьи планы были нарушены аварией, и пообещали объявить благодарность сотрудникам метрополитена, организовавшим эвакуацию пассажиров.
Происшествия,РПР-Парнас,МЧС,
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