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Извержение вулкана Этна сняли на видео

Юрий Столбов
50 минут назад
Извержение Этны на Сицилии произошло в понедельник. Вулканическая активность на острове сейчас на пике.
На видео - завораживающие кадры бушующей стихии. Вниз по склону стремятся лавовые потоки, а небо затянули пепельные облака.
Вулкан Этна является наиболее высоким действующим вулканом Европы. Его высота составляет 3329 метров.
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