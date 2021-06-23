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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом и иномаркой в Новой Москве

Алевтина Жаркова
1 час назад
Женщина стала жертвой дорожно-транспортного происшествия с автобусом и иномаркой в Новой Москве. Видео с места ЧП публикует телеканал «360».
Авария произошла сегодня утром в районе поселение Щаповское. Кроссовер протаранил рейсовый автобус. В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились люди.
Как сообщается, управлявшая автомобилем женщина от полученных травм погибла на месте. По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали. Все обстоятельства произошедшего ЧП уточняются.
Происшествия,Видео,Москва,
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