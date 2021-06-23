Авария произошла сегодня утром в районе поселение Щаповское. Кроссовер протаранил рейсовый автобус. В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились люди.

Как сообщается, управлявшая автомобилем женщина от полученных травм погибла на месте. По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали. Все обстоятельства произошедшего ЧП уточняются.