В посёлке Западный Челябинской области
во время грозы молния попала в жилой дом и подожгла его. Видео публикует портал “Life shot”.
На кадрах можно увидеть, как грозовой разряд попадает прямиком в дом, после чего начался мощный пожар. Огонь быстро распространился по крыше здания и начал спускаться на верхние этажи.
Сообщается, что приехавшие пожарные сбили пламя, после чего начали проливку сооружения.
Жители были эвакуированы, пострадавших нет. Люди будут временно расселены в ближайшем детском саду.