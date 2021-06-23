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Появилось видео поджога молнией жилого дома под Челябинском

Александр Кузьмин
1 час назад
В посёлке Западный Челябинской области во время грозы молния попала в жилой дом и подожгла его. Видео публикует портал “Life shot”.
На кадрах можно увидеть, как грозовой разряд попадает прямиком в дом, после чего начался мощный пожар. Огонь быстро распространился по крыше здания и начал спускаться на верхние этажи.
Сообщается, что приехавшие пожарные сбили пламя, после чего начали проливку сооружения.
Жители были эвакуированы, пострадавших нет. Люди будут временно расселены в ближайшем детском саду.
Происшествия,Пожары,Видео,Челябинская Область,Челябинск,
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