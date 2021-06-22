Террористы захватили город в Сомали

По его данным, хорошо вооруженные отряды террористов в ночь на 22 июня одновременно вошли в город с разных направлений. Марин Губаи расположен в 40 км от важного портового города Бараве, на который боевики из "Аш-Шабаб" регулярно совершают нападения с целью взять под свой контроль.