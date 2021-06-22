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В Красноярском крае застрелили напавшего на туристов медведя

RT на русском
22 июня 2021
В Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки», где произошло нападение медведя на туристическую группу, застрелили животное.
Напавшего на туристов медведя застрелили в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка», — приводит ТАСС сообщение дирекции парка.
Отмечается, что появление медведя связано с холодной погодой и большим покровом снега, что не позволяло животному полноценно кормиться.
Ранее сообщалось, что в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу. В результате нападения погиб подросток, ещё один человек пострадал.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Красноярский Край,
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