Названы самые популярные схемы мошенничества в Москве

Одним из самых распространенных видов преступлений на сегодняшний день является мошенничество. Преступники вводят в заблуждение людей, которые добровольно отдают злоумышленникам свои сбережения, права или имущество. Как показывает статистика, чаще всего на уловки попадаются пожилые или доверчивые люди. «Вечерняя Москва» узнала о самых распространенных методах обмана россиян и о том, как от них защититься.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Методы

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Доступ к интернету и мобильные телефоны имеются практически у каждого — от ребенка до пенсионера. Поэтому новые формы и методы мошенничества, как с использованием интернет-технологий, так и телефонии, появляются регулярно.

Как рассказали в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве , одним из самых распространенных методов обмана является звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он поступает с незнакомого номера, чаще всего с городского с кодом 495 или 499.

— На самом деле это имитация городских номеров, так называемая SIP-телефония. Звонившие представляются, называя наименование организации, должность, ФИО, и уверенным голосом сообщают о проблеме, например: «С вашими счетами происходит подозрительная активность», — отметили в управлении.

В случае такого звонка правоохранители советуют прервать разговор и перезвонить в свой банк по номеру горячей телефонной линии, который указан на оборотной стороне банковской карты, и уточнить поступившую информацию.

Кроме того, еще одним популярным методом мошенничества в последнее время является звонок лжесотрудника банка, который сообщает, что кредит на какую-то сумму одобрен. При этом в это же время на телефон могут приходить смс-сообщения с аналогичным содержанием.

— Данные психологические приемы окончательно сбивают с толку граждан, которые начинают действовать по указанию третьих лиц, якобы помогающих предотвратить действия мошенников по оформлению кредита, — рассказали в управлении.

Однако получается, что потерпевшие, потеряв бдительность, сами оформляют на свое имя кредиты и перечисляют деньги на расчетные счета, продиктованные злоумышленниками. Чтобы этого не случилось, в полиции советуют закончить разговор и перезвонить за уточнением в свой банк.

Нередко мошенники звонят с незнакомого номера и представляются правоохранителями, например, сотрудниками следственного комитета или прокуратуры . Злоумышленники рассказывают легенду о проведении некой спецоперации по задержанию особо опасного преступника и предлагают потерпевшим посотрудничать по его поимке.

— Чаще всего верят данной легенде пенсионеры, которые по указанию третьих лиц снимают со счетов накопленные сбережения и передают курьерам, думая, что таким образом они оказывают содействие силовым структурам, — рассказали в полиции.

Кстати, один из таких фактов мошенничества был зафиксирован в районе Текстильщики. Местный 96-летний житель передал злоумышленникам 400 тысяч рублей. В результате двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии

Еще один новый способ мошенничества — сообщение о положенной компенсации за ранее приобретенные БАДы или лекарственные препараты. Таким методом злоумышленники чаще всего пытаются обмануть пенсионеров, которые в надежде получить денежную выплату перечисляют преступникам значительные суммы в качестве налога или иных судебных сборов.

Правоохранители настоятельно просят граждан поговорить с пожилыми родственниками, рассказать им о таком способе обмана, предупредить их об осторожности, отвечая на звонки с незнакомых номеров.

— «Ваш родственник попал в беду». Злоумышленники, используя различные психологические приемы, чаще всего звонят на мобильные номера потерпевших или пишут с их личных аккаунтов в социальных сетях. Граждане, не проверив поступившую информацию, перечисляют деньги в качестве помощи по указанным расчетным счетам или лично передают их курьерам, — рассказали в управлении о еще одном способе мошенничества.

При поступлении звонка или сообщения такого рода правоохранители советуют сначала успокоиться. Затем нужно перезвонить знакомым, с чьих аккаунтов или номеров телефонов поступает подобная информация. Как отметили полицейские, в 99 процентах случаев они даже не подозревают о происходящих событиях.

Что делать?

Стоит отметить, что за мошенничество предусмотрена ответственность по статье 159 Уголовного кодекса РФ. Чтобы сообщить о факте преступления, нужно позвонить в полицию по телефонам 02 или 102. Прием обращений осуществляется круглосуточно оперативными дежурными.