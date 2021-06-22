Сообщается, что инцидент произошёл в стамбульском районе Ускюдар. В Момент выхода из дома рядом с девушкой упал диван. Оказалось, что таким образом от старой мебели решил избавиться мужчина по имени Месут Дуран.

Он утверждает, что во предварительно убедился, что на улице никого нет, и не рассчитывал, что кто-то начнёт выходить из подъезда в момент падения дивана на землю.