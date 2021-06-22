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Опасное падение дивана из окна сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Житель Стамбула выбросил старый диван в момент, когда соседка выходила из подъезда. Видео набрало популярность в социальных сетях.
Сообщается, что инцидент произошёл в стамбульском районе Ускюдар. В Момент выхода из дома рядом с девушкой упал диван. Оказалось, что таким образом от старой мебели решил избавиться мужчина по имени Месут Дуран.
Он утверждает, что во предварительно убедился, что на улице никого нет, и не рассчитывал, что кто-то начнёт выходить из подъезда в момент падения дивана на землю.
Все стороны конфликта отделались испугом разной степени интенсивности.
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