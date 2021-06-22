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Застрявшая под мостом баржа попала на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад
Инцидент произошёл под Благовещенском. Баржа с огромной колонной застряла под мостом через реку Зею.
Сообщается, что оборудование везли на газохимический комплекс. Причиной неприятной ситуации стало повышение уровня воды в реке.
Стоит отметить, что через несколько баржа смога самостоятельно продолжить путь, после того, как уровень воды уменьшился.
Происшествия,Видео,Благовещенск,
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