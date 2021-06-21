В Башкортостане пресекли работу ОПГ из 20 человек

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.
По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.