В Башкортостане пресекли работу ОПГ из 20 человек

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.