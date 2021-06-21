Туристов из России задержали в Чаде

«Администратор «Аст-54» задержан в Чаде в составе группы путешественников. 19 мая группа путешественников из России, включая Виталия Полищука и Алексея Камерзанова, прибыла в столицу Камеруна Яунде», – говорится в сообщении на странице паблика во «ВКонтакте».
«У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трех суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения, либо отпустить туристов, ничего не произошло. Задержанные все еще находятся в отеле и не имеют никакой информации о происходящем. Связь они держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках», – указали в паблике.