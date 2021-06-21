Туристов из России задержали в Чаде

После того, как группа прошла около 80% маршута, при обходе региона в нагорье Тибести группа осталась в городе Файя-Ларжо. 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме и с автоматами и резиновыми дубинками, и потребовали идти в полицейский участок.

В полиции их вещи досмотрели, конфисковали средства связи, часть вещей и паспорта. После этого они поехали в место, которые военные называли «особняком главы провинции», оттуда их отправили на самолете в Нджамену. Их доставили в гостиницу, где они находятся до сих пор.