По тоннелю пешком: пассажиры о сбое в метро Петербурга

В районе шести вечера в Санкт-Петербурге остановилась работа четырех станций метро по синей ветке — «Удельной», «Озерков», «Проспекта Просвещения» и Парнаса». По словам очевидцев, в душных вагонах метро им пришлось провести до полутора часов. Затем сотрудники метрополитена эвакуировали более 250 человек по тоннелям. О том, как проходила эвакуация — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Instagram Instagram

Пробой кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге привел к приостановке работы "синей" ветки метрополитена от "Парнаса" до "Удельной" в районе шести часов вечера. Из-за аварийной ситуации сотрудникам метро пришлось эвакуировать пассажиров по тоннелю.

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"Эвакуировали 134 человека на станции "Проспект Просвещения" и 118 человек на станции "Парнас". Никто не пострадал", - говорится в сообщении городского комитета по транспорту.

"Было очень душно. Находились [в вагоне] около двух часов. В вагоне была пожилая бабушка, которой было плохо. Ее самую первую эвакуировали и к врачам отвели", - рассказала одна из пассажирок метро в беседе с "Фонтанкой".

Другая пассажирка рассказала изданию, что поезд встал в тоннеле в начале седьмого.

"Сначала нам говорили где-то раз в 10 минут, что мы скоро поедем, потерпите, откройте форточки. Потом сказали, что напряжения не хватает, чтобы мы ехали. Поэтому будем стоять, неясно сколько", - вспоминает Ольга.

По ее словам, пассажиры вышли из вагона метро через полтора часа после остановки.

"Сначала сказали, будут эвакуировать пожилых, беременных, а потом просто - все женщины идут вперед. Но вообще эвакуация проходила очень гладко, нам навстречу вышла аварийная бригада, помогали слезать, на каждом пути", - отметила она.

Судя по видео, размещенным в соцсетях, эвакуация проходила в спокойной атмосфере. Автор одной из публикаций в шутку заметил:

"Такой караван людей идет, все груженные. Вот - молодой человек с коляской. Тут такие крутые повороты, очень интересно, на самом деле".

Как рассказывают пассажиры, специалисты подсказывали, "куда наступать и что делать".

"Мы выходили из "Парнаса" там, где люди обычно входят на станцию, там уже стояла скорая помощь", - заключила она.

Другие участники ЧП делились в соцсетях кадрами с места происшествия, на которых видно несколько автомобилей медиков и пожарных. Все ранее закрытые станции метро возобновили свою работу ближе к девяти вечера. Эвакуация к тому моменту была завершена. Инцидент уже прокомментировали власти города.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал журналистам, что сам сбой произошел на тяговой подстанции "Парнаса", проблемы проявились на оборотном отрезке.

"К сожалению, изношенность инфраструктуры энергохозяйства такова, что при высоких экстремальных температурных режимах, которые мы сейчас испытываем энергосети не выдерживают. Это проблема и нас, и наших коллег из других энергосистем. Поэтому мы в рамках модернизации нашего энергохозяйства будем исправлять эти проблемы", - заявил чиновник.

Поляков заметил, что власти стараются из любого происшествия делать выводы. Тем не менее это не первый инцидент такого рода. Похожая авария произошла весной этого года на станции метро "Маяковская". Тогда это привело к повышенному спросу на такси и завышенным ценам агрегаторов.