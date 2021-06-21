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В Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды

RT на русскомиещё 1
44 минуты назад
В Ленинском районном суде Перми огласили приговор организатору кредитно-потребительского кооператива «Пермский пельменный дом» Евгению Малышеву. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Бизнесмена приговорили за мошенничество на 56 млн в Прикамье
Фото: НТВНТВ
Об этом сообщает ФАН.
Как отмечается, в 2016 году Малышев организовал бизнес по производству и реализации пельменей и других мясных полуфабрикатов.
Предприниматель привлекал деньги горожан на развитие своей деятельности.
«Взятые на себя обязательства не исполнил, а полученные от 198 граждан более 56 млн рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению», — уточняет URA.RU со ссылкой на данные краевой прокуратуры.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет и штрафу в 600 тыс. рублей.
Происшествия,Евгений Малышев,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Пермь,
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