Снова потоп: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В МЧС призвали местных жителей и туристов не ездить в горы, а, оказавшись там во время непогоды, найти укрытие, не выходить в море, не парковать машины рядом с рекламными щитами, а также «не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления».
На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. По словам руководителя ялтинской администрации, в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения. Ведется расчистка территории и откачка воды.