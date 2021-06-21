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Снова потоп: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Крыму ожидаются сильные ливни и град. 21 и 22 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Снова потоп: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 21 июня, в течении суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В МЧС призвали местных жителей и туристов не ездить в горы, а, оказавшись там во время непогоды, найти укрытие, не выходить в море, не парковать машины рядом с рекламными щитами, а также «не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления».
«Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений», - отметили в ведомстве.
На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. По словам руководителя ялтинской администрации, в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения. Ведется расчистка территории и откачка воды.
Происшествия,МЧС,Республика Крым,
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