На Ставрополье задержали создателя «групп смерти»

Как установлено, в июня 2021 года он создал в одном из мессенджеров несколько так называемых групп смерти. На страницах чатов он размещал материалы, которые пропагандировали насилие к окружающим, депрессию, недовольство родителями и друзьями. Вовлекая в эти группы молодежь, злоумышленник давал задания, связанные с риском для жизни. В результате двое участников группы погибли на железной дороге в Липецкой области. Их сбила электричка.