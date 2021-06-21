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На Ставрополье задержан создатель «групп смерти»

ИА Regnum
43 минуты назад
В Ставропольском крае задержан подозреваемый в организации «групп смерти», из-за которого в Липецкой области погибли двое подростков. Задержанный является 19-летним жителем города Ессентуки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
На Ставрополье задержали создателя «групп смерти»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как установлено, в июня 2021 года он создал в одном из мессенджеров несколько так называемых групп смерти. На страницах чатов он размещал материалы, которые пропагандировали насилие к окружающим, депрессию, недовольство родителями и друзьями. Вовлекая в эти группы молодежь, злоумышленник давал задания, связанные с риском для жизни. В результате двое участников группы погибли на железной дороге в Липецкой области. Их сбила электричка.
Расследуя это происшествие, следователи провели обыски в десяти субъектах РФ, допросили около 50 свидетелей, в том числе подростков, которые состояли в подобных «группах смерти».
Происшествия,Ставропольский Край,Липецкая Область,
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