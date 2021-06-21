У Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

Бывший заключенный, сидевший в одной колонии с актером Михаилом Ефремовым , рассказал о работе и досуге артиста, а также поделился подробностями того, как обустроен быт в исправительном учреждении, пишет «СтарХит».

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В июне 2020 года автомобиль Ефремова в центре Москвы врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима . 22 октября 2020 года апелляционный суд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев. Артист был этапирован в ИК-4 в Белгородской области.

По словам бывшего заключенного, он провел в колонии под Белгородом несколько месяцев, и с Михаилом Ефремовым они были в одном корпусе.

«Настроение у Миши всегда по-разному — иногда заметно, что переживает, нервничает. Но никто там в душу друг другу не лезет. Был у нас как-то достаточно откровенный разговор и про то, как мы оба, собственно, оказались за решеткой. Не помнит Миша всей ситуации, которая произошла тогда на дороге», - рассказал он.

Мужчина отметил, что артист очень надеется на условно-досрочное освобождение и в тюрьме ему тяжело.

«Он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов. Сейчас ждет, когда кассация будет рассматриваться», - заметил бывший заключенный.

Он подчеркнул, что Ефремов в колонии ни с кем не сближается, однако со всеми приветлив, много отвечает на письма и разговаривает по телефону, в основном о спектаклях. Он также хотел создать театр и в исправительном учреждении, но «большинству зэков это не очень интересно».

Говоря об условиях в колонии, мужчина отметил, что там все должны работать, кормят не очень хорошо, а для того, чтобы помыться, приходится спускаться в глубокий подвал, где часть душевых просто не работает.