У Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

Бывший заключенный, сидевший в одной колонии с актером Михаилом Ефремовым
, рассказал о работе и досуге артиста, а также поделился подробностями того, как обустроен быт в исправительном учреждении, пишет
«СтарХит».
В июне 2020 года автомобиль Ефремова в центре Москвы
врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима
. 22 октября 2020 года апелляционный суд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев. Артист был этапирован в ИК-4 в Белгородской области.
По словам бывшего заключенного, он провел в колонии под Белгородом несколько месяцев, и с Михаилом Ефремовым они были в одном корпусе.
«Настроение у Миши всегда по-разному — иногда заметно, что переживает, нервничает. Но никто там в душу друг другу не лезет. Был у нас как-то достаточно откровенный разговор и про то, как мы оба, собственно, оказались за решеткой. Не помнит Миша всей ситуации, которая произошла тогда на дороге», - рассказал он.
Мужчина отметил, что артист очень надеется на условно-досрочное освобождение и в тюрьме ему тяжело.
«Он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов. Сейчас ждет, когда кассация будет рассматриваться», - заметил бывший заключенный.
Он подчеркнул, что Ефремов в колонии ни с кем не сближается, однако со всеми приветлив, много отвечает на письма и разговаривает по телефону, в основном о спектаклях. Он также хотел создать театр и в исправительном учреждении, но «большинству зэков это не очень интересно».
Говоря об условиях в колонии, мужчина отметил, что там все должны работать, кормят не очень хорошо, а для того, чтобы помыться, приходится спускаться в глубокий подвал, где часть душевых просто не работает.
«Работают все целыми днями, гораздо больше, чем 8 часов. Миша сидит в комнате еще с двумя заключенными. Один, кстати, афроамериканец — Ефремов с ним иногда на английском общается отдельными фразами, язык подтягивает. А его в свою очередь учит русскому», - рассказал он.