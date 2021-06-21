Из зон подтоплений в Крыму эвакуировали более 1700 человек

Для аварийно-спасательных работ в республике МЧС России продолжает стягивать силы. Сегодня утром в Ялту прибыли три эшелона Донского спасательного центра МЧС России в составе 25 человек и семи единиц техники. Сейчас подтопленными остаются 38 домов с придомовыми территориями в Ялте и Ленинском районе. Ситуацию в Кореизе удалось стабилизировать: вода со скал течет по сформированному руслу.
В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают с 14.00 20 июня и до 29 июня включительно.
По данным ведомства, 85% улиц Ялты обеспечены водой. Глава администрации города Янина Павленко
рассказала, что несмотря на перебои с водоснабжением, к утру 21 июня ситуация нормализуется. По ее словам, водные резервы города пополнились на 24,5 миллиона кубометров.
Дежурная бригада "Горсвет-Керчь" восстановила подачу электричества по адресам ул. Еременко, ул. Комарова с прилегающими улицами Ж. Дудник и Фурманова. Линии обрыва восстановили по ул. П. Алексеева, 6, Айвазовского, 19, 1-х Космонавтов, Ш. Г. Сталинграда, 52, пер. Клабукова, ул. Ю. Ленинцев. Также теперь работает светофор на перекрестке Мирошника Еременко (Стадион).