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Из зон подтоплений в Крыму эвакуировали более 1700 человек

РИА Новости Крым
1 час назад
В Крыму продолжаются работы по оказанию помощи пострадавшим от наводнений. На сегодняшний день спасатели эвакуировали более 1700 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Из зон подтоплений в Крыму эвакуировали более 1700 человек
Фото: МЧС Республики Крым МЧС Республики Крым
"Из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человека, из них 325 детей. Для них организовано шесть пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь людям оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 108 человек", - говорится в сообщении.
Для аварийно-спасательных работ в республике МЧС России продолжает стягивать силы. Сегодня утром в Ялту прибыли три эшелона Донского спасательного центра МЧС России в составе 25 человек и семи единиц техники. Сейчас подтопленными остаются 38 домов с придомовыми территориями в Ялте и Ленинском районе. Ситуацию в Кореизе удалось стабилизировать: вода со скал течет по сформированному руслу.
В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают с 14.00 20 июня и до 29 июня включительно.
По данным ведомства, 85% улиц Ялты обеспечены водой. Глава администрации города Янина Павленко рассказала, что несмотря на перебои с водоснабжением, к утру 21 июня ситуация нормализуется. По ее словам, водные резервы города пополнились на 24,5 миллиона кубометров.
Дежурная бригада "Горсвет-Керчь" восстановила подачу электричества по адресам ул. Еременко, ул. Комарова с прилегающими улицами Ж. Дудник и Фурманова. Линии обрыва восстановили по ул. П. Алексеева, 6, Айвазовского, 19, 1-х Космонавтов, Ш. Г. Сталинграда, 52, пер. Клабукова, ул. Ю. Ленинцев. Также теперь работает светофор на перекрестке Мирошника Еременко (Стадион).
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, черноморский циклон принес в Крым сильные ливни. Из-за выпадения тройной месячной нормы осадков, некоторые регионы Крыма оказались затоплены. Один человек погиб. На местах подтоплений работают аварийно-спасательные службы.
Происшествия,Янина Павленко,МЧС,Республика Крым,
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