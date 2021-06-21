Мощный пожар среди жилых домов Польши попал на видео

В селе Нова Бяла, что в Малопольском воеводстве пожар оставил без жилья более сотни жителей. Видео с места происшествия публикует telegram-канал “Бушующий мир”.
Сообщается, что причиной возгорания стала аномальная жара. Огнём было уничтожено 44 дома.
“30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим пострадавших. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже на месте”,– заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
В ликвидации огня участвовали 400 пожарных.