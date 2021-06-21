В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока Крым приходит в себя после наводнения, мощные ливни начались в Сибири

BFM.RU
43 минуты назад
В Крыму устраняют причиненные ливнями разрушения, очищают пляжи и береговые линии. А Красноярск оказался по пояс в воде.
В Красноярске в воскресенье вечером стихия бушевала около часа. В итоге улицы города ушли под воду, а центр остался без электричества. Затоплено здание железнодорожного вокзала и фойе театра оперы и балета. Под угрозой разрушения — недавно отреставрированный исторический квартал Красноярска с деревянными постройками.
На выложенном в YouТube видео видно, что люди передвигаются по пояс в воде, а машины затоплены до середины капота. По данным МЧС, дожди с грозами в регионе ожидаются и в понедельник.
Тем временем Ялта продолжает восстанавливаться после тропических ливней. Местные пляжи уже полностью очищены от мусора. Но их состояние и отсутствие результатов проверки качества морской воды не позволят разрешить купание еще как минимум три дня, сообщил вице-мэр курорта. Пляжам требуется дезинфекция. После сильнейшего за 100 лет наводнения на «субботники» по очистке прибрежных зон вышли активисты и военные.
По словам главы администрации Ялты, число пострадавших от разгула стихии достигло 40 человек. Ранее сообщалось о 24 пострадавших. В основном люди жалуются на легкие травмы. Один человек погиб, поиски еще двоих продолжаются до сих пор. Режим ЧС не снимают.
О том, как сейчас живет курорт, нам рассказал частный гид по Ялте Иван Гончаренко:
Иван Гончаренко гид по Ялте «Вода почти везде ушла. Главная проблема сейчас — это отсутствие воды в некоторых районах и в центральной части города. На некоторых улицах невозможно, пока не откачают воду, восстановить электричество. Но, насколько я знаю, воду сегодня до конца дня должны подать почти во все районы, то есть половина Ялты уже с водой. Проблема в том, что эта вода, которая идет с гор, очень грязная, то есть все забивается, и с центральным водоснабжением из-за этого проблемы на очистных сооружениях. Большая часть крупных отелей от этого не пострадала. Там была пара отелей действительно, которые вот в низине, рядом с реками находятся, старые там отели ялтинские «Бристоль» и «Ореанда» — вот они сильно пострадали, их как раз-таки затопило. Много там домиков частного сектора опять же в этих районах подтопило. А так в целом жизнь налаживается, сейчас там активно все расчищают, разгребают, коммунальные службы максимально работают на это. Военных из Севастополя тоже пригнали. Процесс идет очень активно, причем не прекращается ни днем, ни ночью, поэтому местные жители, я вот вчера тоже по работе прогулял, а так на субботник, что называется, вышли и восстанавливают по возможности. Пляжи несколько дней будут непригодными для купания, довольно много мусора ушло, конечно, пляжи некоторые прямо смыло, и пока это все почистят, несколько дней точно пройдет, может, даже неделя».
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг и подтопил Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты и спровоцировали выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Происшествия,Видео,Иван Гончаренко,Республика Крым,Красноярск,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители