Иван Гончаренко гид по Ялте «Вода почти везде ушла. Главная проблема сейчас — это отсутствие воды в некоторых районах и в центральной части города. На некоторых улицах невозможно, пока не откачают воду, восстановить электричество. Но, насколько я знаю, воду сегодня до конца дня должны подать почти во все районы, то есть половина Ялты уже с водой. Проблема в том, что эта вода, которая идет с гор, очень грязная, то есть все забивается, и с центральным водоснабжением из-за этого проблемы на очистных сооружениях. Большая часть крупных отелей от этого не пострадала. Там была пара отелей действительно, которые вот в низине, рядом с реками находятся, старые там отели ялтинские «Бристоль» и «Ореанда» — вот они сильно пострадали, их как раз-таки затопило. Много там домиков частного сектора опять же в этих районах подтопило. А так в целом жизнь налаживается, сейчас там активно все расчищают, разгребают, коммунальные службы максимально работают на это. Военных из Севастополя тоже пригнали. Процесс идет очень активно, причем не прекращается ни днем, ни ночью, поэтому местные жители, я вот вчера тоже по работе прогулял, а так на субботник, что называется, вышли и восстанавливают по возможности. Пляжи несколько дней будут непригодными для купания, довольно много мусора ушло, конечно, пляжи некоторые прямо смыло, и пока это все почистят, несколько дней точно пройдет, может, даже неделя».