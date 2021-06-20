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СМИ узнали о помешательстве сына музыканта Башлачева перед гибелью

Ювелина Бернст
33 минуты назад
У сына советского поэта и рок-музыканта Александра Башлачева перед гибелью произошло обострение психического нездоровья, сообщает «Московский комсомолец».
Был раздражен: что предшествовало трагедии с сыном Башлачева
Фото: соцсетисоцсети
Егор Башлачев с 17 лет состоял на учете в диспансере с диагнозом «маниакально-депрессивная шизофрения» и часто лежал в психиатрических больницах. Он также постоянно принимал лекарства, чтобы сдержать агрессию, выяснило издание.
По его данным, с апреля до 18 июня Башлачев-младший пребывал в специализированном учреждении и вернулся домой в раздраженном состоянии.
19 июня дома с ним находилась 82-летняя бабушка. Она прилегла в другой комнате отдохнуть. Внезапно она услышала шум и пошла в комнату внука, где увидела разбитый стол. Мужчину она обнаружила, только когда вышла на балкон. Внук лежал на асфальте.
Возможно, на обострение психического нездоровья повлияла прививка от коронавируса, которую в начале июня сделали в лечебном учреждении, говорится в материале.
32-летний Егор Башлачев покончил с собой 19 июня, выбросившись из окна дома в центре Москвы.
Александр Башлачев стал одной из ключевых фигур акустического русского рока, входил в Ленинградский рок-клуб. Он погиб в 1988 году на 28 году жизни, выпав из окна восьмого этажа квартиры в Ленинграде.
Происшествия,Александр Башлачев,Московский комсомолец,
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