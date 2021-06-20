Красноярск ушел под воду вслед за Крымом: видео

На улицы сибирской столицы Красноярска
обрушился мощный ливень и затопил большую часть города. Об этом сообщает
издание NGS24.
Дождь превратил многие улицы города в самые настоящие реки кое-где машины оказались затоплены мутной водой по самый капот. На Брянской улице с возвышенности сошел самый настоящий сель, перегородив проезжую часть.
В соцетях горожане винят в произошедшем плохую ливневую канализацию, припоминая властям города, что мэрия только в начале этого месяца разместила тендер для строительства «ливневки» в центре Красноярска. Существующая сеть не справляется с отводом воды, поскольку построена была еще во времена СССР.
Напомним, что несколькими днями ранее на Крымском полуострове выпало рекордное количество осадков, вызвав наводнения и сели во многих населенных пунктах региона. Пострадали и крупные города, такие как Керчь и Ялта. Многие люди были вынуждены эвакуироваться из зоны затопления. В населенных пунктах разгул стихии привел к отключению электричества и водоснабжения. Погиб один человек. Числятся пропавшими без вести еще двое.