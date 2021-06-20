В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Красноярск ушел под воду вслед за Крымом: видео

Елена Прошина
37 минут назад
На улицы сибирской столицы Красноярска обрушился мощный ливень и затопил большую часть города. Об этом сообщает издание NGS24.
Дождь превратил многие улицы города в самые настоящие реки кое-где машины оказались затоплены мутной водой по самый капот. На Брянской улице с возвышенности сошел самый настоящий сель, перегородив проезжую часть.
В соцетях горожане винят в произошедшем плохую ливневую канализацию, припоминая властям города, что мэрия только в начале этого месяца разместила тендер для строительства «ливневки» в центре Красноярска. Существующая сеть не справляется с отводом воды, поскольку построена была еще во времена СССР.
Напомним, что несколькими днями ранее на Крымском полуострове выпало рекордное количество осадков, вызвав наводнения и сели во многих населенных пунктах региона. Пострадали и крупные города, такие как Керчь и Ялта. Многие люди были вынуждены эвакуироваться из зоны затопления. В населенных пунктах разгул стихии привел к отключению электричества и водоснабжения. Погиб один человек. Числятся пропавшими без вести еще двое.
Происшествия,Видео,Республика Крым,Красноярск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители