Красноярск ушел под воду вслед за Крымом: видео

В соцетях горожане винят в произошедшем плохую ливневую канализацию, припоминая властям города, что мэрия только в начале этого месяца разместила тендер для строительства «ливневки» в центре Красноярска. Существующая сеть не справляется с отводом воды, поскольку построена была еще во времена СССР.

Напомним, что несколькими днями ранее на Крымском полуострове выпало рекордное количество осадков, вызвав наводнения и сели во многих населенных пунктах региона. Пострадали и крупные города, такие как Керчь и Ялта. Многие люди были вынуждены эвакуироваться из зоны затопления. В населенных пунктах разгул стихии привел к отключению электричества и водоснабжения. Погиб один человек. Числятся пропавшими без вести еще двое.