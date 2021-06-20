Названа причина самоубийства полицейского у посольства в Москве

По неофициальным денным, причиной утреннего самоубийства сотрудника подразделения полиции по охране диппредставительств в Филипповском переулке столицы могут быть личные проблемы. Об этом сообщает МК.

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По данным издания, примерно в пять часов утра дежурный комендант здания посольства Туркменистана в Москве услышал хлопок и отправился на обследование территории. Когда он подошел к будке охраны возле ворот диппредставительства, то увидел пулевое отверстие в ее стекле. В это время дежурство в ней нес 30-летний старший лейтенант старший лейтенант полиции Руслан К.

От открывшейся перед ним кровавой картины комендант так разнервничался, что даже не смог самостоятельно вызвать экстренные службы. За него это сделали случайно оказавшиеся поблизости в столь ранний час граждане.

Что касается самоубийцы, то о нем на данный момент известно лишь то, что он родом из городка Белоозерский Воскресенского района. Ближайшие родственники – мать и брат. Согласно показаниям его руководителей, ставших достоянием СМИ, старший лейтенант заступил на дежурство накануне. Никаких претензий ни к кому не высказывал.