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В Белгороде студент на электросамокате сбил женщину с новорожденной

Ювелина Бернст
40 минут назад
В Белгороде мужчина на электросамокате сбил женщину с недавно рожденной девочкой, сообщает Telegram-канал «Белгород 1».
В Белгороде студент на электросамокате сбил женщину с новорожденной
Фото: ТАССТАСС
Студент не заметил женщину с младенцем в руках и врезался в них, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По данным «Московского комсомольца», местные жители стали высказывать мнение что необходимо запретить кататься на электросамокатах по тротуарам, и ввести штрафы за нарушение данного правила.
Также в очередной раз отметили, что самокаты опасны для пешеходов.
Ранее власти Белгорода решили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч. Ожидалось, что эта мера повысит безопасность всех участников движения.
Происшествия,Белгород,
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