В Белгороде студент на электросамокате сбил женщину с новорожденной

Белгороде мужчина на электросамокате сбил женщину с недавно рожденной девочкой, сообщает Telegram-канал «Белгород 1».

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Студент не заметил женщину с младенцем в руках и врезался в них, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По данным «Московского комсомольца», местные жители стали высказывать мнение что необходимо запретить кататься на электросамокатах по тротуарам, и ввести штрафы за нарушение данного правила.

Также в очередной раз отметили, что самокаты опасны для пешеходов.