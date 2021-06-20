Спортивный комментатор Твалтвадзе стал жертвой мошенников

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 62-летний спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Об этом сообщает издание «Сhampionat.сом»

Фото: ТАСС ТАСС

Уже много лет применяемая жуликами схема телефонного мошенничества сработала в отношении известного спортивного журналиста Григория Твалтвадзе. Злоумышленник позвонил ему по телефону, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. И сообщил жертве, что кто-то собирается снять деньги с ее банковского счета.

Чтобы предотвратить якобы готовящуюся транзакцию, от Твалтвадзе потребовали назвать данные его банковской карточки и продиктовать код подтверждения, пришедший ему в СМС-сообщении.

После этого около 200 000 рублей со счетов журналиста исчезли в неизвестном направлении. Поняв, что он стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы , которые занялись поиском злодеев.