В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Спортивный комментатор Твалтвадзе стал жертвой мошенников

Елена Прошина
1 час назад
Очередной жертвой телефонных мошенников стал 62-летний спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Об этом сообщает издание «Сhampionat.сом»
Спортивный комментатор Твалтвадзе стал жертвой мошенников
Фото: ТАССТАСС
Уже много лет применяемая жуликами схема телефонного мошенничества сработала в отношении известного спортивного журналиста Григория Твалтвадзе. Злоумышленник позвонил ему по телефону, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. И сообщил жертве, что кто-то собирается снять деньги с ее банковского счета.
Чтобы предотвратить якобы готовящуюся транзакцию, от Твалтвадзе потребовали назвать данные его банковской карточки и продиктовать код подтверждения, пришедший ему в СМС-сообщении.
После этого около 200 000 рублей со счетов журналиста исчезли в неизвестном направлении. Поняв, что он стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы, которые занялись поиском злодеев.
Напомним, что в последнее время появилась информация о новом способе телефонных мошенничеств, связанных с вакцинацией от коронавируса. Представляясь сотрудниками лечебных заведений, отвечающих за проведение прививочной компании, преступники выманивают у граждан паспортные данные, номера пенсионного и медицинского полисов и прочие.
Происшествия,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители