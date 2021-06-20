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В «Артеке» произошла вспышка коронавируса среди детей

Ювелина Бернст
56 минут назад
У нескольких детей, отдыхающих в Международном детском центре "Артек" в Крыму, выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского.
В «Артеке» произошла вспышка коронавируса среди детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рассказал, что все дети находятся в хорошем состоянии, тяжелых нет. У заболевших есть незначительные признаки заболевания по типу ОРВИ, пневмонии не выявлено.
Всем заразившимся детям оказана соответствующая медицинская помощь. Они находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, сказал замминистра.
Лясковский также сообщил, что Роспотребнадзор провел расследование, по результатам которого было решено поместить контактных детей в обсерватор в санатории "Прибой" и больнице Армянска. Если у них не будет выявлено COVID-19, то дети либо вернутся в "Артек", либо отправятся домой.
Если коронавирус не станет распространяться, "Артек" продолжит принимать детей, добавил Лясковский.
В Крыму на сегодняшний день из-за коронавируса под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.
Происшествия,Роспотребнадзор,Республика Крым,
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