В «Артеке» произошла вспышка коронавируса среди детей

У нескольких детей, отдыхающих в Международном детском центре "Артек" в Крыму , выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского.

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Он рассказал, что все дети находятся в хорошем состоянии, тяжелых нет. У заболевших есть незначительные признаки заболевания по типу ОРВИ, пневмонии не выявлено.

Всем заразившимся детям оказана соответствующая медицинская помощь. Они находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, сказал замминистра.

Лясковский также сообщил, что Роспотребнадзор провел расследование, по результатам которого было решено поместить контактных детей в обсерватор в санатории "Прибой" и больнице Армянска. Если у них не будет выявлено COVID-19, то дети либо вернутся в "Артек", либо отправятся домой.

Если коронавирус не станет распространяться, "Артек" продолжит принимать детей, добавил Лясковский.