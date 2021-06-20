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Последствия наводнения в городах Крыма показали на видео

Юрий Столбов
41 минуту назад
Жители Крыма снимают улицы местных городов, подтопленные из-за сильных дождей, выпавших в ночь на пятницу.
На кадрах, опубликованных в субботу, видно, как машины и спецтехника с трудом передвигаются среди потоков воды на дорогах.
По сообщениям СМИ, в связи с неблагоприятной ситуацией в городе жители Ялты вынуждены стоять в очередях для получения бутилированной воды, поскольку ранее днем была приостановлена стабильная подача питьевой воды в жилых помещениях.
Ливневые потоки также достигли других городов и поселений полуострова. В Гурзуфе река Путамиш вышла из берегов напротив главного входа в Международный детский центр "Артек".
Сообщается, что к расчистке территории были привлечены специальные службы. Подтопление жилых домов и объектов инфраструктуры в регионах Крыма произошло в результате сильных ливней.
Происшествия,Видео,Республика Крым,
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