Последствия наводнения в городах Крыма показали на видео

Жители Крыма снимают улицы местных городов, подтопленные из-за сильных дождей, выпавших в ночь на пятницу.

На кадрах, опубликованных в субботу, видно, как машины и спецтехника с трудом передвигаются среди потоков воды на дорогах.

По сообщениям СМИ, в связи с неблагоприятной ситуацией в городе жители Ялты вынуждены стоять в очередях для получения бутилированной воды, поскольку ранее днем была приостановлена стабильная подача питьевой воды в жилых помещениях.

Ливневые потоки также достигли других городов и поселений полуострова. В Гурзуфе река Путамиш вышла из берегов напротив главного входа в Международный детский центр "Артек".