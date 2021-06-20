Опубликовано видео пожара на Лужнецкой набережной в Москве

Возгорание в складе пиротехники на Лужнецкой набережной произошло днем в субботу, 19 июня. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

Как сообщили в экстренных службах, прозвучало не менее 100 хлопков. По словам очевидцев, в течение 20 минут были слышны салюты, в потом произошел сильный взрыв.

На кадрах, оказавшихся в Сети, виден мощный столб белесого дыма, поднимающегося на сотни метров вверх. Местоположение очага находится ориентировочно по адресу Лужнецкая набережная, дом 22/4, строение 4.