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В Москве кавказцы напали на тиктокера во время съемок в женском платье

Елена Прошина
1 час назад
По соцсетям расходится видео инцидента с потасовкой, произошедшего в Москве два дня назад. В нем фигурирует тиктокер Матвей Ширяев, снимавший очередной провокационный ролик. Он опубликован в Instagram молодого человека.
В Москве кавказцы напали на тиктокера во время съемок в женском платье
Фото: ТАССТАСС
«Напали четыре человека из-за того, что я просто снимал видео в платье, не приставал ни к кому! У меня теперь сломан палец на руке. Спасла росгвардия в конце», - прокомментировал Ширяев.
В ролике, который явно снимал оператор главного героя, видно, что Ширяев в женском платье находится в какой-то подворотне. К нему подходят четверо бородатых граждан кавказской наружности и начинают обвинять в принадлежности к ЛГБТ и упрекать в афишировании своей сексуальной ориентации. Диалог сопровождается тычками и толчками Ширяева, его все время перетаскивают с места на место.
«Они толпой накинулись и сразу начали оскорблять, если бы был разговор адекватный, все было бы мирно, а так они неадекватные, мерзкие, низкие!», - комментирует Ширяев.
Обратился ли он с заявлением в полицию неизвестно. Однако то, что лица нападавших в опубликованном ролике тщательно заретушированы и они в ходе конфликта не проявляют никакого интереса к оператору, все время снимающему Ширяева крупным планом, дает повод подозревать, что сцена нападения отрежиссирована заранее и видео носит постановочный характер.
Происшествия,Росгвардия,Москва,
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