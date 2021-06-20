В Москве кавказцы напали на тиктокера во время съемок в женском платье

В ролике, который явно снимал оператор главного героя, видно, что Ширяев в женском платье находится в какой-то подворотне. К нему подходят четверо бородатых граждан кавказской наружности и начинают обвинять в принадлежности к ЛГБТ и упрекать в афишировании своей сексуальной ориентации. Диалог сопровождается тычками и толчками Ширяева, его все время перетаскивают с места на место.